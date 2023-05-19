ВСУ стремятся прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию в городе – Пушилин

Фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС

Войска Украины пытаются прорвать фланги около Артемовска, чтобы осложнить продвижение российских сил в самом городе. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе", – приводит его слова РИА Новости.

Пушилин отметил, что для предотвращения этого принимаются "исчерпывающие меры".

До этого врио главы ДНР отметил, что российские силы перебросили подкрепления в Артемовск для усиления флангов на фоне напряженной ситуации в городе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска. Кроме того, Вооруженным силам России удалось отразить семь атак ВСУ вблизи сел Красного и Богдановка в ДНР.