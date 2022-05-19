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Политика

06:23

Япония предоставит Украине еще 300 млн долларов на гуманитарные нужды – СМИ

политика

Фото: depositphotos/denisismagilov

Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще 300 миллионов долларов финансовой помощи на гуманитарные нужды. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, официально об этом планируется объявить в ходе визита президента США Джо Байдена в Японию.

Ранее сообщалось, что Япония добавила в новый санкционный список более 140 человек из России, ЛНР и ДНР. Под ограничительные меры, согласно документам, подпали глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовбеза РФ Рашид Нургалиев, родственники Геннадия Тимченко и представители Донецкой и Луганской народных республик. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов.

5 мая глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что Токио заморозит активы 140 российских физических лиц. Данный пакет санкций также предусматривал расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, которые связаны с военно-промышленным комплексом.

4 мая Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. Как указали в МИД РФ, администрация японского премьера развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию и допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы.

Япония вводит дополнительные санкции против РФ

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