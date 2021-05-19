Помощник Горбачева прокомментировал версию о развале СССР из-за песни Scorpions

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Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал легенду о том, что Советский Союз распался из-за песни рок-группы Scorpions. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
До этого немецкое издание T-Online пересказало легенду, по которой текст песни "Wind of Change" был написан особым отделом ЦРУ США. Позднее бумажку со словами подложили в сумку фронтмена Scorpions Клауса Майне.
"Комментировать всякие глупости я не буду", – сказал Палажченко.
В своем ответе Палажченко также признался, что считает песню "Wind of Change" хорошей.
Ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза. Он заявил о персональной ответственности первого украинского президента Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора.
До этого экс-президент СССР Михаил Горбачев оценил возможность восстановления Советского Союза. Он отмечал, что объединительные процессы, как правило, идут очень сложно.
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