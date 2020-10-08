Горбачев оценил возможность реставрации Советского Союза

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев в эфире радиостанции "Говорит Москва" оценил возможность восстановления Советского Союза.
Он отметил, что объединительные процессы, как правило, идут очень сложно. Горбачев подчеркнул, что для реставрации СССР необходимо иметь большие опыт и ум.
"Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", – заявил экс-президент Советского Союза.
Он добавил, что в таком процессе "выдача директив" будет глупостью.
Ранее Горбачев прокомментировал выдвижение президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Он выразил надежду, что наступило время получения наград за реальные заслуги, а не "по блату". В то же время Горбачев отказался ответить на вопрос, кто достоин премии, сославшись на то, что далек от этой темы.
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