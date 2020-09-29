Горбачев дал совет следующему американскому президенту

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Бывший президент СССР Михаил Горбачев посоветовал следующему победителю на президентских выборах в Соединенных Штатах встретиться с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам экс-президента СССР, гонка ядерных вооружений в будущем может выйти из-под контроля. Еще Горбачев выражает особенную озабоченность планами США по созданию нового ядерного оружия.
"Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран", – поделился Горбачев.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. В конце августа 45-й президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.
Ранее Трамп предупредил американцев о последствиях победы Джо Байдена на выборах. По словам главы США, его оппоненту на президентских выборах не хватает сил и умственных возможностей, чтобы справиться с беспорядками в американских городах.
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