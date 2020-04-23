Горбачев рассказал, почему сорвалась перестройка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К срыву перестройки в свое время привели действия государственного комитета по чрезвычайному положению, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он считает, что в этом также виноваты люди, которые воспользовались происходящей ситуацией после путча, передает РИА Новости.

23 апреля 1985 года Горбачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС. В этот день было объявлено о программе реформ, которые направлены на ускорение социально-экономического развития страны.

"Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну", – подчеркнул Горбачев. По его словам, данные действия не перечеркнули роль перестройки.

В ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства СССР, которых не устраивали политические реформы Горбачева и проект нового Союзного договора, сформировали ГКЧП СССР. Эта дата вошла в историю государства как августовский путч.

Ранее Горбачев предложил сократить новогодние праздники в России.