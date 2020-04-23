Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:04

Горбачев рассказал, почему сорвалась перестройка

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К срыву перестройки в свое время привели действия государственного комитета по чрезвычайному положению, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он считает, что в этом также виноваты люди, которые воспользовались происходящей ситуацией после путча, передает РИА Новости.

23 апреля 1985 года Горбачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС. В этот день было объявлено о программе реформ, которые направлены на ускорение социально-экономического развития страны.

"Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну", – подчеркнул Горбачев. По его словам, данные действия не перечеркнули роль перестройки.

В ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства СССР, которых не устраивали политические реформы Горбачева и проект нового Союзного договора, сформировали ГКЧП СССР. Эта дата вошла в историю государства как августовский путч.

Ранее Горбачев предложил сократить новогодние праздники в России.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать