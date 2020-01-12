Горбачев предложил сократить новогодние праздники в России

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил с идеей сократить новогодние праздники в России. Об этом пишет информационное агентство Ura.ru.

По словам Горбачева, наличие длинных выходных приводит к "алкоголизации и деградации населения".

"Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно", – заявил Горбачев.

Такое же мнение экс-глава СССР высказал относительно майских праздников.

"Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. <...> Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все", – пояснил Горбачев.

Он также добавил, что во время его руководства страной таких долгих выходных почти не было. Это, по мнению политика, "положительно сказывалось на жизни общества".

Ранее Глава ЛДПР Владимир Жириновский поделился идеей об изменении дат новогодних праздников. Политик заявил, что январские выходные дни в честь празднования Нового года стоить укоротить.