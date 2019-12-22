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Общество

14:02

Горбачев рассказал об улучшении своего здоровья

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева улучшается. Об этом сообщает "Интерфакс".

В интервью агентству Горбачев поделился, что он идет на поправку, и его болезнь начала отступать.

"И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", – сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что в уходящему году ему удалось достичь больших результатов. Он привел в пример многочисленные интервью про ядерное разоружение, которые были размещены в мировой прессе, а также про свою выпущенную книгу.

Экс-президент заявил, что он и дальше готов работать и помогать всем тем, кто хочет крепкого и справедливого мира, установления контроля над ядерным вооружением.

19 декабря сообщалось, что бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован в больницу. Эту информацию он подтвердил в эфире ИА "НСН".

"Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких", – сказал Горбачев.

В июне Горбачев уже сообщал о своей госпитализации. Он отметил, что работает в больнице над своей новой книгой, которая выйдет в ближайшее время.

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