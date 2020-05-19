Для преодоления пандемии коронавируса предстоит сделать многое – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Странам Евразийского экономического союза еще многое нужно будет сделать для того, чтобы окончательно победить пандемию коронавируса, заявил Владимир Путин.
"Многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономик, решить вопросы, связанные с социальными проблемами", – сказал президент на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
По его словам, распространение вируса напрямую сказывается на взаимодействии в рамках ЕАЭС и экономике.
На заседании глава государства также прокомментировал проект Стратегии развитии ЕАЭС. По его мнению, если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из него.
"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств – членов и Евразийской экономической комиссии", – цитирует президента РИА Новости.
Ранее президент подписал приказ, согласно которому премьер-министр РФ Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы кабмина. В конце апреля стало известно, что он заболел коронавирусом, в связи с чем исполняющим обязанности назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Российский лидер оценивал эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в стране. Он подчеркивал, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на относительную стабилизацию положения. Глава государства обращал внимание, что все изменения, связанные со снятием ограничений, должны быть согласованы с главным санитарным врачом региона.
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