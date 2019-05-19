Организаторы "Евровидения" осудили демонстрацию флага Палестины на конкурсе

Демонстрацию палестинского флага во время конкурса "Евровидение" осудили в Европейском вещательном союзе. Об этом сообщает Metro со ссылкой на EBU.

В организации подчеркнули, что музыкальный конкурс не должен использоваться в политических целях, поскольку это противоречит правилам.

Во время трансляции мероприятия флаг Палестины демонстрировали участники из Исландии, а также певица Мадонна. Последствия этих поступков обсудит специальная группа.

Победителем "Евровидения" стал певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место досталось певцу из Италии Махмуду. А российский исполнитель Сергей Лазарев занял третье место. Он заявил, что видит некую предвзятость по отношению к России на международном конкурсе.

