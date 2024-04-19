РИА Новости: взрывы произошли в Павлограде на юго-востоке Украины

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Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

На данный момент в юго-восточных областях Украины, в том числе в Днепропетровской области, звучит сирена воздушной тревоги.

В ночь с 17 на 18 апреля взрывы произошли и в Киевской области. Тогда в регионе и еще нескольких областях Украины действовала воздушная тревога.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и ВПК Украины.

