РИА Новости: взрывы произошли в Павлограде на юго-востоке Украины

19 апреля, 04:00Политика
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
На данный момент в юго-восточных областях Украины, в том числе в Днепропетровской области, звучит сирена воздушной тревоги.
В ночь с 17 на 18 апреля взрывы произошли и в Киевской области. Тогда в регионе и еще нескольких областях Украины действовала воздушная тревога.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и ВПК Украины.
ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам Украины