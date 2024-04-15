РИА Новости: взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося не приводятся. В ночь на 15 апреля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях Украины, однако на момент публикации ее уже отменили во всех регионах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, ВС РФ поразили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, воевавших на стороне Киева.