ТАСС: в Киевской области произошли взрывы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в Киевской области. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

На данный момент в Киевской области и нескольких других областях Украины действует воздушная тревога.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВС России в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, были поражены базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников, воевавших на стороне Киева.