Путин показал США средний палец, приняв в Кремле министра обороны Китая – СМИ

Фото: AP/Kremlin Pool Photo/Pavel Bednyakov

Приняв министра обороны Китая Ли Шанфу в Кремле лично, Владимир Путин показал властям США средний палец. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал издания Business Insider.

"Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые еще в 2018 году наложили санкции на китайского чиновника", – следует из статьи.

Автор материала уверен, что личная встреча российского лидера с главой Минобороны КНР стала вызовом для Запада.

Рабочая встреча Путина и Ли Шанфу состоялась в Кремле 16 апреля. По итогам встречи глава государства отметил, что развитие взаимоотношений между РФ и Китаем идет на хорошем уровне. В ходе визита Путин и Ли Шанфу обсудили военное сотрудничество между странами.

В свою очередь, министр обороны Китая по итогам встречи заявил, что у КНР и России присутствуют крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны, однако они не направлены против третьих стран. Взаимоотношения между странами укрепляются каждый день, чему способствует дипломатия лидеров государств, заявил он.

