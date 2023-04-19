Посольство РФ считает манипуляцией попытки США представить Гершковича невинной жертвой

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Попытки американских СМИ представить арестованного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича невинной жертвой являются откровенной манипуляцией и попыткой вмешательства в правосудие. Об этом заявило посольство России в США в телеграм-канале.

"Обратили внимание на очередной приступ истерики в местных СМИ по поводу якобы неправомерного задержания корреспондента The Wall Street Journal Э. Гершковича после отказа Московского городского суда изменить меру пресечения подозреваемому в шпионаже", – указано в сообщении.

В дипмиссии отметили, что пресса США пытается вмешиваться в правосудие России, прикрываясь принципами свободы слова. В посольстве отметили, что Гершкович был пойман с поличным и обвинен в совершении действий, направленных против безопасности РФ.

Российские дипломаты заявили, что представление подрывной деятельности Гершковича журналистским долгом, а его самим – невинной жертвой, является откровенной манипуляцией. По мнению дипмиссии, этим давно славятся американские СМИ, которые обслуживают интересы правящих кругов Вашингтона.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта 2023 года по подозрению в шпионаже. В его отношении было возбуждено уголовное дело, по которому журналисту грозит наказание до 20 лет тюрьмы.

Лефортовский суд Москвы заключил Гершковича под стражу до 29 мая. Суд установил, что американский журналист собирал данные об одном из предприятий российского ОПК.

Сам же журналист вину не признает. По словам Гершковича, в России он занимался только журналистской деятельностью.

