США взаимодействует с РФ по всем каналам для освобождения Уилана и Гершковича – Белый дом

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США взаимодействуют с Россией через все доступные каналы для того чтобы добиться освобождения американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис взаимодействуют с РФ по всем доступным каналам, чтобы вернуть Эвана и еще одного американца, Пола Уилана, домой", – сказала она.

Администрация США при этом никак не комментирует возможность обмена находящихся в заключении Уилана и Гершковича, но нацелена вернуть их обоих на территорию Штатов, отметила Жан-Пьер.

"Я бы предпочла не углубляться в детали и выносить на публику детали переговорного процесса", – передает ее слова РИА Новости.

Пресс-секретарь добавила, что не станет комментировать серьезные вопросы относительно осужденных в шпионаже, но она почеркнула, что США сделает все для возвращения Уилана и Гершковича домой.

Журналист Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Его подозревали в шпионаже. В отношении него было возбуждено уголовное дело, по которому мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. Он заявлял, что не согласен с обвинением, так как занимался журналистской деятельностью.

Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу до 29 мая. Суд установил, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий.

Морской пехотинец Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в 2018 году. По данным ведомства, в момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну.

