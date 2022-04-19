В бельгийском МИД заявили о сокращении дипломатического присутствия в РФ на две трети

Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бельгийское министерство иностранных дел заявило, что после ответного решения РФ Москву должны покинуть 12 дипломатов, это сократит дипломатическое присутствие на две трети, сообщает агентство Belga.

"Решение российских властей от 19 апреля сокращает дипломатическое присутствие нашей страны в России (две трети сотрудников посольства), снижает наши операционные возможности и способствует усилению международной дипломатической изоляции России", – говорится в сообщении.

В ведомстве назвали данное решение РФ неоправданным и заверили, что все сотрудники посольства в Москве выполняли свои функции согласно дипломатической аккредитации и Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее стало известно, что Москва в качестве ответной меры объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольства Бельгии. Они должны выехать из России до 3 мая.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.