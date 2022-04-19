МО РФ опубликовало новый список с персональными данными погибших украинских военных

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Минобороны РФ опубликовало новый список с персональными данными украинских военных, погибших в ходе спецоперации ВС РФ.

"Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 1-й бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В представленных документах содержится информация о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, а также раскрываются обстоятельства их гибели и места захоронения. Всего в списке указаны 15 погибших, 55 раненых, а также значительное число дезертировавших – 57 человек.

В частности, в документах фигурируют такие имена, как Иван Анин – старший пулеметчик бронеавтомобиля 2-го отделения 3-го зенитного ракетного взвода зенитного ракетного дивизиона, Александр Браун – стрелок 1-го отделения 2-го стрелкового взвода стрелковой роты, Александр Бубнович – сержант по материальному обеспечению роты, Дмитрий Головко – помощник начальника группы по применению особых средств взвода РХБЗ защиты роты боевого обеспечения, Андрей Давиденко – командир 2-го отделения 2-го взвода оперативного назначения (на бронеавтомобилях) 1-го батальона оперативного назначения, Юрия Деркач – помощник гранатометчика 3-го отделения 3-го взвода роты оперативного назначения (на автомобилях) 3-го батальона оперативного назначения.

Помимо этого, в списках представлены другие имена погибших: Иван Евтушенко – оператор-электрик военного стрельбища взвода военного стрельбища роты боевого обеспечения, Алексей Зонов – водитель технического обеспечения взвода связи 2-го батальона оперативного назначения, Леонид Лесной – начальник медицинского пункта зенитно-ракетного дивизиона, Роман Малаев – сержант по материальному обеспечению роты оперативного назначения (на бронетраспортерах) 1-го батальона оперативного назначения, Виталий Маламан – старший стрелок 3-го отделения 1-го стрелкового взвода стрелковой роты, Иван Молдавчук – водитель-санитар медицинского пункта 3-го батальона оперативного назначения, Александр Никифоров – старший стрелок 2-го отделения 2-го стрелкового взвода стрелковой роты (резервной) оперативного назначения, Ярослав Пацеля – главный сержант 2-го взвода разведки специального назначения роты разведки специального назначения, Александр Тичинский – командир 3-го отделения 2-го стрелкового взвода стрелковой роты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

