Российские силы ПВО перехватили две ракеты "Точка-У" на Украине

Фото: министерство обороны РФ

Военные РФ перехватили две ракеты "Точка-У" у населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29", – добавил он.

Также были уничтожены четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино.

Ранее авиация ВКС России уничтожила два склада хранения головных частей ракет "Точка-У" у населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея. Также были поражены три пункта управления ВСУ и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

