Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить политическое убежище в РФ

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Экс-депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил о намерении просить защиту и политическое убежище в России в связи с событиями в стране.

"Я официально заявляю, что сегодня на Украине власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла, совершает террористические акты против мирных граждан, осуществляет физическое устранение неугодных, без суда и следствия забив подвалы СБУ тысячами людей, которые подвергаются пыткам и казням, ведет откровенный террор населения, отпускает преступников из тюрем для совершения военных преступлений", – написал Кива в своем телеграм-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в военной форме. Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ.

В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.