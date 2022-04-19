Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить политическое убежище в РФ

Фото: ТАСС/Serg Glovny/ZUMA Wire
Экс-депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил о намерении просить защиту и политическое убежище в России в связи с событиями в стране.
"Я официально заявляю, что сегодня на Украине власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла, совершает террористические акты против мирных граждан, осуществляет физическое устранение неугодных, без суда и следствия забив подвалы СБУ тысячами людей, которые подвергаются пыткам и казням, ведет откровенный террор населения, отпускает преступников из тюрем для совершения военных преступлений", – написал Кива в своем телеграм-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в военной форме. Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ.
В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Супруга Медведчука заявила, что не знает местоположение мужа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: