В Белом доме заявили, что США отказались от испытаний противоспутникового оружия

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Соединенные Штаты вводят мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

"На базе космических сил Ванденберг в Калифорнии вице-президент Камала Харрис объявила, что Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT)", – говорится в сообщении.

По словам Харрис, США стремятся сделать это новой международной нормой за ответственное поведение в космосе.

В заявлении отмечается, что вице-президент призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что оборонные ведомства США и Индии начнут в 2022 году обмен данными по космосу и углубят сотрудничество в киберпространстве. На пресс-конференции в Вашингтоне по итогам двусторонних переговоров между главами министерств обороны США и Индии Ллойд также сообщил, что стороны подписали двустороннее соглашение о ситуационной осведомленности в космической сфере.

До этого гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает через 15–20 лет возобновления космического сотрудничества с США. Он подчеркнул, что в результате может расшириться состав участников совместных миссий к Луне или Марсу.