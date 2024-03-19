Адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ

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Адмирал Александр Моисеев официально назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Именно так он был представлен на церемонии вручения корабельных чаш Минобороны РФ экипажам подводных лодок ВМФ РФ в Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время церемонии Моисеев вручил чаши морякам-подводникам крейсеров "Князь Владимир", "Тула" и большой атомной подлодки "Подмосковье". После этого адмирал пожелал членам экипажа крепкого здоровья, успехов в совершенствовании мастерства, счастья и благополучия.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Путин подписал указ о назначении Моисеева врио главкомом ВМФ России. При этом адмирал Николай Евменов, который до Моисеева возглавлял флот, был отправлен в отставку.

Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ, адмирал в отставке Владимир Комоедов косвенно подтвердил СМИ информацию о назначении Моисеева врио главкомом ВМФ РФ. Однако официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Официальный представитель Кремля прокомментировал информацию и сообщил, что открытых указов о назначении Моисеева не было, а сведения о засекреченных приказах разглашать нельзя.

