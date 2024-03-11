11 марта, 14:12Политика
Песков отреагировал на информацию о назначении Моисеева главкомом ВМФ
Фото: kremlin.ru
Открытых указов о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России не было, а сведения о засекреченных приказах разглашать нельзя. Такой комментарий после публикации соответствующей информации в СМИ дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было", – уточнил он.
Ранее СМИ написали, что Владимир Путин подписал указ о назначении Моисеева временно исполняющим обязанности главкома ВМФ России. При этом действующий главком ВМФ адмирал Николай Евменов был отправлен в отставку.
Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ, адмирал в отставке Владимир Комоедов косвенно подтвердил СМИ данную информацию, уточнив, что Моисеев станет врио главкома ВМФ. Однако официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.
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