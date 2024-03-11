Адмирал Моисеев станет врио главнокомандующего ВМФ России – СМИ

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Командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев будет назначен на должность главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) страны. Действующий главком ВМФ адмирал Николай Евменов был отправлен в отставку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Отмечается, что Моисеев принял командование Северным флотом 3 мая 2019 года. Он также сменил на данном посту Евменова, который в тот же день заступил на должность главнокомандующего ВМФ.

Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ, адмирал в отставке Владимир Комоедов в разговоре с Ura.ru косвенно подтвердил данную информацию, уточнив, что Моисеев станет врио главкома ВМФ. Вместе с тем официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее сообщалось, что генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин назначен Владимиром Путиным на должность начальника ГУ МЧС России по Москве. До этого назначения Уваркин был на должности начальника ГУ МЧС по Брянской области.

До этого Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. Рагозину также присвоили звание генерал-майора внутренней службы.