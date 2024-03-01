01 марта, 12:26Город
Путин назначил Уваркина начальником ГУ МЧС по Москве вместо Желтова
Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"
Генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин назначен Владимиром Путиным на должность начальника ГУ МЧС России по Москве. Об этом сказано в телеграм-канале главка.
До этого назначения Уваркин был на должности начальника ГУ МЧС по Брянской области.
В марте прошлого года занимавший ранее этот пост генерал-майор Сергей Желтов был освобожден по приказу президента РФ. По информации СМИ, такое решение связано с пожаром, который произошел 3 июня 2022 года на улице Горбунова в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза". Тогда огонь распространился на 1,1 тысячи квадратных метров. При ликвидации возгорания пострадали четыре человека, включая начальника ГУ МЧС по Москве Желтова, у которого в результате происшествия зафиксировали обширный инфаркт.
Очевидцы поделились кадрами пожара на улице Островитянова
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