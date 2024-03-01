Путин назначил Уваркина начальником ГУ МЧС по Москве вместо Желтова

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин назначен Владимиром Путиным на должность начальника ГУ МЧС России по Москве. Об этом сказано в телеграм-канале главка.

До этого назначения Уваркин был на должности начальника ГУ МЧС по Брянской области.

В марте прошлого года занимавший ранее этот пост генерал-майор Сергей Желтов был освобожден по приказу президента РФ. По информации СМИ, такое решение связано с пожаром, который произошел 3 июня 2022 года на улице Горбунова в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза". Тогда огонь распространился на 1,1 тысячи квадратных метров. При ликвидации возгорания пострадали четыре человека, включая начальника ГУ МЧС по Москве Желтова, у которого в результате происшествия зафиксировали обширный инфаркт.



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