Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России

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Корабли США, которые могут достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на большей части территории России, являются одной из угроз ее национальной безопасности, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов в интервью "Красной звезде".

По его словам, это требует наличия современного ВМФ, способного парировать такие угрозы. Евменов подчеркнул, что на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России оказывают влияние несколько основных факторов.

Кроме патрулирования в море на постоянной основе кораблей – носителей крылатых ракет, он назвал наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом, Тихом океанах и в Средиземном море.

Также нацбезопасности России угрожают планы других стран по ущемлению интересов РФ в Арктике с помощью пересмотра статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей, активное развертывание корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна.

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сообщил, что все военные флоты России находятся в боеготовности. Ее проверили с помощью применения практического оружия и проведения учений. Кроме того, в начале года в состав ВМФ планируют принять еще один ледокол, суда снабжения и многофункциональные суда.



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