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Политика

12:46

Власти США признали, что стране нужно работать над искоренением расизма

политика

Фото: Depositphotos/BrandonSeidel

В Белом доме признали, что в США стоит принять дополнительные меры по борьбе с расизмом. Об этом сообщила пресс-секретарь Джен Псаки в эфире MSNBC, комментируя высказывания Владимира Путина.

По ее словам, власти страны работают над тем, чтобы гораздо больше делать для борьбы с расовой несправедливостью. Американское руководство "нацелено на это".

Напомним, президент России отметил, что в истории США был "очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий". По его словам, "все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь в Соединенных Штатах". Он отметил, что афроамериканцы и в настоящее время сталкиваются с несправедливостью.

Ранее Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. В ходе интервью он сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

Позже президент России признал, что лично знаком с американским коллегой, и в ответ на его заявления пожелал Байдену здоровья.

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