В Минобороны РФ показали кадры брошенной техники ВСУ в пригородах Авдеевки

Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки после бесконтрольного бегства украинской армии из города.

В военном ведомстве отметили, что под непрерывным огнем ВС РФ только отдельным разрозненным формированиям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом свое вооружение и технику.

В данный момент российские бойцы проводят зачистку города от оставшихся солдат ВСУ и блокируют украинские подразделения.

17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, данное решение было принято для сохранения жизни солдат.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 1 500 человек во время освобождения Авдеевки Вооруженными силами России. В ведомстве добавили, что в общей сложности площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

