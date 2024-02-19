В МО РФ заявили, что ВСУ плотно заминировали Авдеевку при отступлении из города

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ДНР"

Украинские войска организовали плотное минирование в Авдеевке, используя в основном вооружение советского производства, но также применяя и натовские образцы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российского командира инженерного взвода с позывным Усман.

Он добавил, что в связи с этим российские саперы работают аккуратно, не спеша. В частности, за прошедшие сутки саперы разминировали мост, под которым ВСУ заложили противотанковые мины и заряд тротила с дистанционным взрывателем.

Один из российских бойцов также рассказал, что в Авдеевке осталось очень много пожилых людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Военные РФ по возможности оказали помощь нуждающимся.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение Сырского об отводе войск из населенного пункта, заявив, что такие меры были приняты для сохранения жизни солдат.

В этот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР от Вооруженных сил Украины. Российский президент, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Президент США Джо Байден допустил, что Украина может потерять и другие города после отвода войск из Авдеевки. По его словам, такая угроза будет сохраняться до тех пор, пока американский конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки