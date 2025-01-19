США заявили о размещении новых ядерных бомб B61-12

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США разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61-12 для повышения возможности НАТО "видеть свои ядерные возможности". Об этом заявила глава американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

"Наше стратегическое партнерство с Великобританией является очень прочным, как и их приверженность собственному ядерному сдерживанию. Мы вместе продвинулись во взглядах на устойчивость критически важной цепочки поставок. НАТО сильно", – передает РИА Новости слова Хруби с выступления в вашингтонской организации Hudson Institute.

Политик при этом не уточнила, в каких конкретно странах размещены бомбы В61-12.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте объявил, что Альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. На вопрос о том, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции, политик ответил, что не будет "вдаваться в детали".

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики.