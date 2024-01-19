Отношения России и Армении остаются союзническими – посол РФ

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Отношения между Россией и Арменией все еще имеют союзнический характер, стратегические интересы двух стран сходятся. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла РФ в Ереване Сергея Копыркина.

По его словам, РФ и Армению много что связывает с исторической точки зрения. И на сегодняшний день у обоих государств имеется обширная практическая повестка взаимоотношений, касающаяся ключевых аспектов жизнедеятельности стран и их народов.

Дипломат убежден, что это является прочной основой, дающей запас прочности взаимоотношениям Москвы и Еревана.

Ранее Сергей Копыркин сообщал, что Россия и Армения обсуждают возможность заключения новых соглашений в сфере военно-технического сотрудничества.

Дипломат также обратил внимание, что все заключенные договоры между странами по данному направлению были выполнены качественно и без нарушения установленных сроков.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает Армению союзником и намерена развивать с ней дружеские отношения.



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