Хантер Байден даст показания юридическому комитету конгресса США в конце февраля

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Сын президента США Хантер Байден даст показания юридическому комитету палаты представителей 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета.

От него ждут показаний в рамках расследования вовлеченности президента США Джо Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.

В начале декабря спецпрокуроры предъявили Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не намерен помиловать своего сына, если тот будет признан виновным по вменяемым ему налоговым преступлениям.

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