Байден заявил, что сфотографировался с женщиной, которая была в другом штате

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Американский президент Джо Байден во время выступления в Северной Каролине заявил, что сфотографировался с конгрессвумен Деборой Росс, хотя она в тот момент находилась в другом штате.

"Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла", – приводит РИА Новости слова Байдена.

Затем глава Белого дома добавил, что все перепутал, и Росс на самом деле находится в Вашингтоне.

Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

К примеру, ранее Джо Байден допустил оговорку, назвав неправильно имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ходе саммита Американского партнерства ради экономического процветания.

До этого американский президент во время выступления озвучил перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене.

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