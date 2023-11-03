03 ноября, 18:44Политика
Байден назвал главу правительства Канады "премьер-министром Дро"
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Джо Байден снова допустил оговорку, назвав неправильно имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ходе саммита Американского партнерства ради экономического процветания.
"Я благодарю премьер-министра Дро и президента..." – сказал Байден.
После этого он запнулся, исправился и продолжил свою речь.
Ошибки Байдена часто становятся предметом разговоров в Сети и споров о его возрасте. Так, ранее Байден забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса во время своего выступления. Президент не смог вспомнить имя и фамилию министра, а когда обращался к нему, то не стал вдаваться в подробности.
До этого у Байдена не вышло самостоятельно покинуть сцену после своего выступления. В конце своей речи американский лидер попытался найти выход, после чего к нему подошел помощник и подсказал, куда стоит идти.
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