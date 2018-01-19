Яровая предложила провести повторный мониторинг тревожных кнопок в школах

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/ Александр Шалгин

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая направила на имя министра МВД Владимира Колокольцева и министра образования и науки Ольги Васильевой запросы о необходимости проведения повторного мониторинга и проверки работы тревожных кнопок в российских школах.

"Трагические случаи в трех российских регионах показали, что необходимо понять, насколько оперативно школы пользуются современными возможностями связи с МЧС, с уполномоченными органами полиции на территории. Важно, чтобы любое учебное заведение могло пресечь саму вероятность совершения преступлений в отношении детей и действовало незамедлительно", –приводятся в сообщении слова парламентария, передает Агентство "Москва".

Также, по мнению Яровой, проблема требует дополнительного мониторинга сети интернет в части выявления опасного для детей контента, в том числе способствующего совершению преступных действий несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что с 19 января в интернете начнут блокировать группы, пропагандирующие нападение в школах. Их заблокируют, поскольку деятельность групп попадает под призывы к терроризму, экстремизму. Блокировку будут осуществлять Минкомсвязи, Роскомнадзор и администрации соцсетей.

15 января в школе в Перми произошла драка между двумя школьниками с применением ножей. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Двум подросткам предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

19 января в Улан-Удэ задержали ученика школы в микрорайоне "Сосновый бор", подозреваемого в нападении с топором на учеников и поджоге помещения. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.