Задержан подросток, устроивший нападение на школу в Бурятии

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В Улан-Удэ задержан ученик школы, подозреваемый в том, что напал с топором на семиклассников, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По предварительным данным, утром ученик девятого класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор", с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.

В результате нападения пять человек пострадали: учительница, трое учеников и один нападавший.

В МЧС сообщили, что пожар был быстро потушен, от огня и дыма никто не пострадал, из школы эвакуированы около 500 человек.

СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

После известия о нападении ученика на школу, на место ЧП направлены чиновники правительства республики, включая зампреда. Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свою командировку в Монголию и выехал на место ЧП.