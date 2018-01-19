Задержан подросток, устроивший нападение на школу в Бурятии

19 января, 07:42
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Улан-Удэ задержан ученик школы, подозреваемый в том, что напал с топором на семиклассников, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
По предварительным данным, утром ученик девятого класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор", с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.
В результате нападения пять человек пострадали: учительница, трое учеников и один нападавший.
В МЧС сообщили, что пожар был быстро потушен, от огня и дыма никто не пострадал, из школы эвакуированы около 500 человек.
СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
После известия о нападении ученика на школу, на место ЧП направлены чиновники правительства республики, включая зампреда. Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свою командировку в Монголию и выехал на место ЧП.
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