СК назвал происшествие в пермской школе спланированным покушением на убийство

17 января, 13:39
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Следствие предъявило обвинение двум подросткам, которые 15 января напали с ножами на учеников школы в Перми, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Суд арестовал подростков на два месяца.
Им предъявили обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору", передает ТАСС.
По версии следствия, десятиклассник и его знакомый вошли в один из классов. В этот момент там шел урок учащихся одного из младших классов. Подростки успели умышленно ранить девять учеников и учительницу, полагает следствие.
Второй нападавший оказался бывшим учеником этой же школы. Подростков пришлось госпитализировать, потому что они ранили друг друга. После выписки их переведут в СИЗО. Следователей также заинтересовали родители обвиняемых.
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