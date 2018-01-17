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Москва 24

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Происшествия

17 января, 13:39

СК назвал происшествие в пермской школе спланированным покушением на убийство

суды происшествия

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следствие предъявило обвинение двум подросткам, которые 15 января напали с ножами на учеников школы в Перми, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Суд арестовал подростков на два месяца.

Им предъявили обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору", передает ТАСС.

По версии следствия, десятиклассник и его знакомый вошли в один из классов. В этот момент там шел урок учащихся одного из младших классов. Подростки успели умышленно ранить девять учеников и учительницу, полагает следствие.

Второй нападавший оказался бывшим учеником этой же школы. Подростков пришлось госпитализировать, потому что они ранили друг друга. После выписки их переведут в СИЗО. Следователей также заинтересовали родители обвиняемых.

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