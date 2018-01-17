Напавших на школу в Перми подростков арестовали

17 января, 10:42
Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Суд арестовал на два месяца подростков, устроивших поножовщину в пермское школе, в результате чего были ранены 15 человек.
Пока подростки остаются в больнице. Когда состояние стабилизируется, их доставят в СИЗО, передает РИА Новости. Выездное заседание суда состоялось в городской больнице №4, где подростки после операций проходят лечение.
15 января в школе № 127 в Перми подрались два ученика. В итоге пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Для разбора случившегося сформирована рабочая группа во главе с министром образования РФ Ольгой Васильевой. В поножовщине также пострадала учительница, 16 января она пришла в сознание.
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