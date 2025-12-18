Форма поиска по сайту

18 декабря, 13:28

Политика

Полпред правительства в КС Барщевский заявил об уходе с поста

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ Михаил Барщевский во время рассмотрения дела в Санкт-Петербурге заявил, что уходит со своего поста, который он занимал с 2001 года, передает "Интерфакс".

Он рассказал, что не со всеми решениями Конституционного суда был согласен. Однако по делам, определяющим судьбу РФ, Барщевский остался доволен позицией и инстанции, и правительства, так как она совпадает с его точкой зрения.

Полпред правительства в КС также выразил сожаление по поводу того, что инстанция прекратила публикацию особого мнения судей.

"Это никак не подрывало значимость решений, но это была колоссальная подпитка юридической науки", – объяснил Барщевский.

В свою очередь, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин указал, что Барщевский на протяжении долгого времени работает в инстанции.

"Когда вы сказали, что с последним выступлением – вы как человек, наверное, имеете право это сказать, но там небо распоряжается. <...> Но вам пожелания самые хорошие, (...), самые добрые пожелания, если даже исполнится ваше рассуждение, каким оно (выступление – Прим. ред.) является – последним или не последним", – заявил Зорькин.

Он также объяснил, что решение о прекращении публикации особого мнения судей вынес законодатель.

Ранее новым секретарем пленума Верховного суда (ВС) РФ стал судья высшего квалификационного класса, профессор Олег Зателепин. Также он занимает должность в Судебной коллегии по уголовным делам.

В декабре 2022 года на X съезде судей Зателепин стал одним из заместителей председателя Высшей экзаменационной комиссии, которая принимает экзамены у кандидатов на должность судей.

