Милонов рассказал, что его сын уже помирился с ударившим его одноклассником

Фото: телеграм-канал "ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ"

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что его сын уже помирился с избившим его мальчиком, передает РИА Новости.

По словам парламентария, дети вместе едут на военный полигон. Кроме того, сын Милонова уже записался на бокс.

"Сын записался в две секции бокса… Мне сразу куча моих знакомых написали: "Мы берем Николая", – подчеркнул Милонов.

Ранее в Сети появились публикации о том, что 12-летнего сына Милонова избил одноклассник, в результате чего он получил серьезные травмы. Позже депутат сообщил, что информация о нападении на его сына не соответствует действительности. Он объяснил, что его сын повздорил с одноклассником, который ударил его по лицу.

Милонов также сообщил, что ребятам будет полезно побывать вместе на военном полигоне, чтобы осознать ценность поддержки соратника, на которого можно рассчитывать в трудную минуту. Он также подчеркнул, что самым лучшим исходом любого конфликта является примирение сторон.