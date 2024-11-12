Депутат ГД Милонов опроверг сообщения об избиении его сына

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Депутат ГД Виталий Милонов сообщил, что информация о нападении на его сына не соответствует действительности. Он негативно высказался в отношении представителей СМИ, которые распространяют эти сообщения.

До этого в Сети появились публикации о том, что сына Милонова якобы избил одноклассник, в результате чего он получил серьезные травмы.

"Спрашивайте у тех, кто эту информацию распространяет. Кто? Покажите. Я не виноват, что СМИ такие идиоты. До свидания", – передает Life.ru слова парламентария.

Между тем в России могут предусмотреть ответственность за буллинг в школах. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в рамках заседания с комитетом ГД по молодежной политике.