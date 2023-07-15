В ЛДПР заявили, что депутат Милонов довел юриста партии до инсульта

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Депутат Госдумы Виталий Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке и обвинил юриста партии в работе украинские спецслужбы. Об этом сообщается на странице партии в соцсети "ВКонтакте".

"Депутат Госдумы Виталий Милонов ворвался и устроил скандал в районном отделении партии ЛДПР в Горловке. <...> После встречи с депутатом Милоновым у юриста отделения Ирины Анатольевны случился инсульт", – говорится в сообщении.

Между тем в своем телеграм-канале Милонов ранее сообщил, что разоблачил подпольную группу, которая под прикрытием правозащитной деятельности якобы собирала информацию о военнослужищих ВС РФ.

В ЛДПР же рассказали, что пострадавшая от действий депутата юрист потеряла сына, который сражался в ходе СВО на стороне России, и, несмотря на утрату, продолжила работать во благо Родины.

"Оценку его поступку даст комиссия по депутатской этике. Хотя в психологическом давлении на женщину, которая после смерти сына пережила инсульт, <...> этики нет никакой", – подытожили в партии.

В беседе с РИА Новости Милонов рассказал, что приходил в отделение ЛДПР, чтобы только задать вопрос, почему та женщина "публиковала в телеграм-каналах профессиональные данные военнослужащих", однако ответа он не получил.

Ранее в Курской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в передаче Украине сведений об объектах Минобороны России. Было установлено, что оба задержанных работали на ВСУ.

