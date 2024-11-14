Милонов решил отвезти мальчика, избившего его сына, на военный полигон

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Депутат Госдумы Виталий Милонов собирается свозить своего сына и подравшегося с ним одноклассника на военный полигон. Об этом он заявил в беседе с Life.ru.

По мнению парламентария, ребятам будет полезно побывать там вместе, чтобы осознать ценность поддержки соратника, на которого можно рассчитывать в трудную минуту.

Милонов подчеркнул, что самым лучшим исходом любого конфликта является примирение сторон.

"Считаю, что самое правильное решение – это простить друг друга, поддержать и не допускать таких вещей больше. Любой конфликт заканчивается хорошо, когда он заканчивается миром. Нам нечего делить, мы живем в одной стране", – сказал депутат.

Он добавил, что и сам в детстве неоднократно принимал участие в драках.

Ранее в Сети появились публикации о том, что 12-летнего сына Милонова избил одноклассник, в результате чего он получил серьезные травмы. Позже депутат сообщил, что информация о нападении на его сына не соответствует действительности. Он объяснил, что его сын повздорил с одноклассником, который ударил его по лицу.