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Политика

10:56

Политолог оценил планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Политолог Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik оценил предложение украинского президента Владимира Зеленского убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из Конституции страны.

По мнению эксперта, украинский лидер "активно спекулирует крымским вопросом" для того, чтобы улучшить свои отношения с радикально настроенной частью общества. Однако следует понимать, что Конституция Украины не регулирует жизнь Крыма.

"Что бы они там относительно Крыма ни делали, все это – пустые слова", – убежден Ганжара.

Он добавил, что украинское общество ждет от Зеленского решения конкретных социальных и экономических проблем, а также урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. "Но ему проще опять спекулировать на теме Крыма, при этом уходить от решения реальных проблем", – заключил политолог.

Ранее Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. В предложенной системе упоминается "Автономная республика Крым", а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей Конституции он прописан.

Президент Украины также высказался о том, что готов на десять рукопожатий с Владимиром Путиным в случае возврата Донбасса Украине и на сотню – если будет отдан Крым.

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