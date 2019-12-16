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Политика

14:53

В Кремле оценили проект о децентрализации власти на Украине

политика власть

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации власти на Украине, который размещен на сайте Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что в администрации никак не отреагировали на регистрацию такого законопроекта в Раде. По его словам, законопроект необходимо проверить на соответствие минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Согласно документу предполагается изменение административно-территориального устройства государства. Кроме того, предлагается введение института префекта. Об особом статусе Донбасса в тексте не сказано.

Ранее украинский парламент продлил закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Теперь его срок истекает в конце 2020 года.

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