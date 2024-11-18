МИД КНР назвал важнейшей задачей "охлаждение ситуации" в конфликте на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

В конфликте на Украине самой важной задачей является скорейшая деэскалация и поиск политического решения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя разрешение США, Франции и Великобритании наносить удары с территории Украины вглубь РФ.

"В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое решение", – приводит ТАСС слова дипломата.

Как отметил Линь Цзянь, в настоящее время нужно способствовать скорейшему охлаждению ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что действующий президент США Джо Байден дал разрешение Украине на удары ракетами большой дальности ATACMS по России. По мнению журналистов, ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

Сразу вслед за американским президентом аналогичное разрешение дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подобные разрешения не анонсируются и "ракеты сами за себя скажут".