Кабмин поддержал проект о жилье вне очереди для военных с детьми-инвалидами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство РФ поддержало законопроект, который предлагает предоставлять жилье военным с детьми-инвалидами вне очереди, сообщает ТАСС.

В то же время кабмин предлагает доработать проект закона, поскольку есть несколько замечаний. В частности, документ не урегулировал права военнослужащих, чьи дети стали инвалидами до 18 лет, но сейчас являются совершеннолетними.

Согласно инициативе, в закон "О статусе военнослужащих" внесут поправки, которые позволят распространить льготу на военных с детьми-инвалидами. Сейчас право на получение жилья вне очереди имеют бойцы, чья общая продолжительность службы составляет 10 и более лет, удостоенные звания Героя России, а также многодетные отцы.

Ранее Владимир Путин заявил, что помощи участникам СВО недостаточно – в настоящее время сохраняется много проблем и много вопросов. По словам президента, он встретился с военными, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. Выяснилось, что многие из них не могут даже трудоустроиться.

Кроме того, в России в целом сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, подчеркнул глава государства.

До этого замминистра обороны Анна Цивилева заявила, что социальную поддержку участников спецоперации нужно вывести на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации и протезирования.

