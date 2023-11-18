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18 ноября, 15:52

Политика

Группа из еще 120 граждан РФ, эвакуированных из Газы, готова к перелету в Москву

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Еще 120 россиян и членов их семей, эвакуированных накануне из Газы, в ближайшее время доставят в Москву, сообщает ТАСС.

Эту группу уже направили в аэропорт Каира для дальнейшего перелета.

Ранее стало известно, что более 500 россиян эвакуированы из сектора Газа, из них в Россию уже доставили 288 человек. Пункт пропуска "Рафах" 17 ноября пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Это самая большая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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