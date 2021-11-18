Зеленский ввел санкции против 23 граждан РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 23 российских граждан и 5 украинцев. Об этом говорится в указе, опубликованном на его сайте.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", – говорится в указе, к которому прикреплен перечень лиц, против которых действуют санкции.
2 ноября Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России. В санкционных списках оказались люди, причастные к организации выборов в Госдуму в Крыму.
В августе Зеленский ввел санкции против "Ростелекома", а также газеты "Московский комсомолец".
Кроме того, в конце июня президент Украины на три года одобрил санкции против ряда российских авиакомпаний. Ограничения коснулись таких перевозчиков, как "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии".
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