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Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает RT.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", – говорится в указе.

В санкционных списках оказались люди, причастные к организации выборов в Госдуму в Крыму.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц. В их числе оказались провайдер цифровых услуг "Ростелеком", а также газета "Московский комсомолец".

Кроме того, в конце июня президент Украины на три года одобрил санкции против ряда российских авиакомпаний. Ограничения коснулись таких перевозчиков, как "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии".